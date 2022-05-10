Соответствующий законопроект уже принят за основу. Если депутаты утвердят документ во втором чтении и его подпишет президент, то за оскорбление полицейского водителям грозит штраф.

Недавно Верховная Рада приняла за основу законопроект №5050-1, который устанавливает ответственность за оскорбление работника полиции при исполнении им служебных обязанностей. В частности, это касается остановки авто полицией.

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Как отмечается, проект закона разработан с целью защиты чести и достоинства работников Национальной полиции Украины при исполнении ими служебных обязанностей путем введения административной ответственности.

Публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей предусматривает наложение штрафа от 340 грн. до 680 грн. или общественные работы сроком от 20 до 30 часов”, – говорится в тексте документа.