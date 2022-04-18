За два дня патрульные полиции Львовской области добровольно изъяли больше 20 пар заглушек у водителей.

При остановке автомобилей патрульные все чаще обнаруживают водителей, которые используют так называемые заглушки для отключения звуковой системы напоминания о поясе безопасности.

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Во время общения с полицейским каждый из водителей понимает свою безответственность и добровольно отдает заглушки.

Напомним, что за игнорирование средств пассивной безопасности предусмотрена административная ответственность. Штраф – 510 гривен. С начала года патрульные выдали уже более двухсот таких постановлений.

Однако Правила дорожного движения предусматривают некоторые категории водителей, которым разрешено не использовать ремни безопасности при определенных обстоятельствах.

Для таких случаев под сидением почти всех автомобилей предусмотрен отдельный 2-контактный разъем, разъединив который можно избавиться от неприятного звука.