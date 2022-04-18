За два дні патрульні поліції Львівської області добровільно вилучили понад 20 пар заглушок у водіїв.

Під час зупинки автомобілів, патрульні все частіше виявляють керманичів, які використовують так звані ‘‘заглушки‘‘ для вимкнення звукової системи нагадування про пасок безпеки.

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Під час спілкування з поліцейським, кожен з водіїв розуміє свою безвідповідальність та добровільно віддає заглушки.

Нагадуємо, що за ігнорування засобів пасивної безпеки передбачена адміністративна відповідальність. Штраф — 510 гривень. Від початку року патрульні винесли вже понад двісті таких постанов.

Проте Правила дорожнього руху передбачають деякі категорії водіїв, якім дозволено не використовувати ремені безпеки за певних обставин.

Для таких випадків під сидінням майже усіх автомобілів передбачено окремий 2-контактний роз’єм, роз’єднавши який можна позбавитись неприємного звуку.