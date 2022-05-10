Відповідний законопроект вже прийнято за основу. Якщо депутати затвердять документ у другому читанні та його підпише президент, то за образу поліцейського водіям загрожуватиме штраф.

Нещодавно Верховною Радою прийнято за основу законопроект №5050-1, який встановлює відповідальність за образу працівника поліції при виконанні ним службових обов’язків. Зокрема це стосується зупинки авто поліцією.

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Як зазначається, проект закону розроблено з метою захисту честі й гідності працівників Національної поліції України під час виконання ними службових обов’язків шляхом запровадження адміністративної відповідальності.

“Публічна образа поліцейського при виконанні ним службових обов’язків передбачає накладення штрафу від 340 грн. до 680 грн. або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин”, – йдеться у тексті документа.