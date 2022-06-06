Зареєстровані законопроєкти, які надають визначення різноманітним електричним транспортним засобам.

Електромобільна галузь в Україні активно розвивається, навіть у воєнний час. Та досі законодавчо не визначено відповідні дефініції. Що вважати легковим та вантажним електромобілем, у чому різниця гібридів та плагін-гібридів, що таке електрозарядна станція?

До речі українська компанія розробляє електромобіль зі змінними акумуляторами

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №7434 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення електричних транспортних засобів та об’єкту зарядної інфраструктури”, а також №7435 “про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення електричних транспортних засобів та об’єкту зарядної інфраструктури”.

Вони передбачають чітке визначення різноманітних електричних транспортних засобів, які будуть використовуватись в українському законодавстві. Також передбачено штрафи за неналежне їх використання електромобілів та інфраструктури.

Тексту законопроєктів на сайті Верховної Ради ще немає, однак відомі деякі визначення, які в них використовуються – електромобіль, електрозарядна станція, автомобіль гібридного та плагін-гібридного типу, електромобіль з подовженим запасом ходу, низькошвидкісний електричний транспортний засіб.

Група народних депутатів, які стали розробниками законопроєктів, приймають зауваження та пропозиції щодо більш правильного визначення цих транспортних засобів.