Зарегистрированы законопроекты, которые дают определение разнообразным электрическим транспортным средствам.

Электромобильная отрасль в Украине активно развивается даже в военное время. Но до сих пор законодательно не определены соответствующие определения. Что считать легковым и грузовым электромобилем, в чем разница гибридов и плагин-гибридов, что такое электрозарядная станция?

Кстати Украинская компания разрабатывает электромобиль со сменными аккумуляторами

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №7434 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно определения электрических транспортных средств и объекта зарядной инфраструктуры", а также №7435 "о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по определению электрических транспортных средств и зарядной инфраструктуры”.

Они предполагают четкое определение различных электрических транспортных средств, которые будут использоваться в украинском законодательстве. Также предусмотрены штрафы за ненадлежащее использование электромобилей и инфраструктуры.

Некоторые определения, используемые в них – электромобиль, электрозарядная станция, автомобиль гибридного и плагин-гибридного типа, электромобиль с удлиненным запасом хода, низкоскоростное электрическое транспортное средство.

Группа народных депутатов, ставших разработчиками законопроектов, принимает замечания и предложения по более правильному определению этих транспортных средств.