Українські чиновники продовжують наводити порядки на ринку пального. За поточний рік вже закрили 312 АЗС та вилучили понад 5,4 тис. т. пального.

Міжвідомчі регіональні групи з протидії нелегальному ринку палива, які було створено на базі обласних державних адміністрацій, з початку року перевірили 11,7 тис. АЗС. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Державної фіскальної служби, чиї підлеглі входять у ці групи, Вадим Мельник.

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"У поточному році членами цих груп перевірено діяльність 11 700 АЗС, за результатами цих перевірок припинено роботу 312 АЗС, демонтовано 108, вилучено понад 5,4 тис. т пального на 250 АЗС", – відрапортував чиновник. Він додав, що з початку року тільки співробітники податкової міліції вилучили майже 37,5 тис. тонн пального на 1,1 млрд грн, що на 820 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2020 р.

Крім того, за словами глави ДФС, було виявлено й припинено діяльність 11 великих виробництв палива. "Ми не тільки зупиняємо роботу незаконних АЗС, роздрібну торгівлю пальним, а й намагаємося робити так, щоб вони більше не працювали. Змушуємо демонтувати ці комплекси АЗС, накладати на них арешти, вивозити їх у місця зберігання, щоб вони знову на ринку не з'явилися. Вважаю, що робота служби в межах своєї компетенції досить ефективна", – поділився Мельник.