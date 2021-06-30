Украинские чиновники продолжают наводить порядки на рынке топлива. За текущий год уже закрыли 312 АЗС и изъяли более 5,4 тыс. тонн горючего.

Межведомственные региональные группы по противодействию нелегальному рынку топлива, созданных на базе областных государственных администраций, с начала года проверили 11,7 тыс. АЗС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной фискальной службы, чьи подчиненные входят в эти группы, Вадим Мельник.

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"В текущем году членами этих групп проверена деятельность 11 700 АЗС, по результатам этих проверок приостановлена ​​работа 312 АЗС, демонтировано 108, изъято более 5,4 тыс. тонн горючего на 250 АЗС", – отрапортовал чиновник. Он добавил, что с начала года только сотрудники налоговой милиции изъяли почти 37,5 тыс. тонн горючего на 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Кроме того, по словам главы ГФС, было обнаружено и прекращена деятельность 11 крупных производств топлива. "Мы не только останавливаем работу незаконных АЗС, розничную торговлю горючим, но и стараемся делать так, чтобы они больше не работали. Заставляем демонтировать эти комплексы АЗС, накладывать на них аресты, вывозить их в места хранения, чтобы они снова на рынке не появились. Считаю, что работа службы в пределах своей компетенции достаточно эффективна", – поделился Мельник.