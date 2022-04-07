Нульове розмитнення діятиме лише у період воєнного стану. За цей час можна встигнути ввести доступні автомобілі з закордону.
Вступив у дію Закон України від 24.03.2022 року №2142-IX, котрий передбачає лібералізацію українського законодавства, зокрема митного, на період дії воєнного стану.
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До Митного та Податкового кодексів України внесені зміни, що стосуються спрощеного порядку декларування, звільнення від сплати митних платежів тощо.
Відтак, не сплачують:
- ПДВ, акцизний податок та ввізне мито громадяни, які ввозять транспортні засоби, зокрема:
- - автомобілі легкові, кузови до них і причепи, мотоцикли, а також ТЗ для перевезення вантажів, 10 осіб і більше;
- ПДВ і ввізне мито на товари, які ввозяться
- підприємцями, що перебувають на І-ІІІ групі спрощеної системи оподаткування та не є платниками ПДВ.