Нульове розмитнення діятиме лише у період воєнного стану. За цей час можна встигнути ввести доступні автомобілі з закордону.

Вступив у дію Закон України від 24.03.2022 року №2142-IX, котрий передбачає лібералізацію українського законодавства, зокрема митного, на період дії воєнного стану.

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До Митного та Податкового кодексів України внесені зміни, що стосуються спрощеного порядку декларування, звільнення від сплати митних платежів тощо.

Відтак, не сплачують: