Нулевое растаможивание будет действовать только в период военного положения. За это время можно успеть ввести доступные автомобили из заграницы.

Вступил в действие Закон Украины от 24.03.2022 г. №2142-IX, предусматривающий либерализацию украинского законодательства, в частности таможенного, на период действия военного положения.

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В Таможенный и Налоговый кодексы Украины внесены изменения, касающиеся упрощенного порядка декларирования, освобождения от уплаты таможенных платежей и т.д.

Следовательно, не платят: