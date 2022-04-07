Нулевое растаможивание будет действовать только в период военного положения. За это время можно успеть ввести доступные автомобили из заграницы.
Вступил в действие Закон Украины от 24.03.2022 г. №2142-IX, предусматривающий либерализацию украинского законодательства, в частности таможенного, на период действия военного положения.
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В Таможенный и Налоговый кодексы Украины внесены изменения, касающиеся упрощенного порядка декларирования, освобождения от уплаты таможенных платежей и т.д.
Следовательно, не платят:
- НДС, акцизный налог и ввозную пошлину граждане, ввозящие транспортные средства, в частности:
- автомобили легковые, кузова к ним и прицепы, мотоциклы, а также ТС для перевозки грузов, 10 человек и более;
- НДС и ввозная пошлина на ввозимые товары предпринимателями, которые находятся на I-III группе упрощенной системы налогообложения и не являются плательщиками НДС.