З початку року Держекоінспекція винесла понад 1400 рішень про вжиття обмежувальних заходів на АЗС.

Протягом 3 кварталів поточного року чиновники винесли понад 1400 рішень про вжиття обмежувальних заходів у зв’язку з виявленням порушень під час розповсюдження пального. Серед таких заходів - формальна невідповідність, тимчасова або повна заборона реалізації продукції на ринку, вилучення її з обігу, відкликання тощо.

Читайте також: Держекоінспекція почала перевіряти пальне з АЗС у лабораторіях

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований запевняє, що під час експертизи проб пального у лабораторії Держекоінспекція виявляла, що кожен сьомий зразок пального, відібраного на АЗС, не відповідав технічним вимогам.

"Раніше проводилась тільки документальна перевірка, тепер інспекція може оцінити її якість за допомогою профільної експертизи. В свою чергу, це один з найдієвіших інструментів у боротьбі з контрафактним пальним", - вважає Андрій Мальований.

"Очікуємо, що після ухвалення Технічного регламенту щодо вимог до скрапленого газу Держекоінспекція також отримає повноваження для перевірки розповсюджувачів такої продукції", - сподівається Андрій Мальований.