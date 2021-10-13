С начала года Госэкоинспекция вынесла более 1400 решений о принятии ограничительных мер на АЗС.

В течение 3 кварталов текущего года чиновники вынесли более 1400 решений о принятии ограничительных мер в связи с выявлением нарушений при распространении горючего. Среди таких мер – формальное несоответствие, временный или полный запрет реализации продукции на рынке, изъятие ее из обращения, отзыв и тому подобное.

Читайте также: Госэкоинспекция начала проверять топливо с АЗС в лабораториях

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный уверяет, что во время экспертизы проб горючего в лаборатории Госэкоинспекция выявляла, что каждый седьмой образец горючего, отобранного на АЗС, не отвечал техническим требованиям.

"Ранее проводилась только документальная проверка, теперь инспекция может оценить ее качество с помощью профильной экспертизы. В свою очередь, это один из самых действенных инструментов в борьбе с контрафактным горючим", – считает Андрей Малеваный.

"Ожидаем, что после принятия технического регламента относительно требований к сжиженному газу Госэкоинспекция также получит полномочия для проверки распространителей такой продукции", – надеется Андрей Малеваный.