У цьому році Держекоінспекція удвічі збільшила кількість штрафів, накладених на АЗС.

За 10 місяців Держекоінспекція застосувала майже вдвічі більше санкцій, ніж протягом всього 2020 року. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції України.

Читайте також: Держекоінспекція оштрафувала понад 1400 АЗС

З початку 2021 року ДЕІ провела 983 так звані “заходи державного ринкового нагляду з перевірки характеристик паливно-мастильної продукції” – автомобільних бензинів та дизельного пального. За результатами перевірок винесено 1624 рішення про вжиття обмежувальних заходів та накладено адміністративно-господарських санкцій на загальну суму понад 14,5 млн грн. Це в 1,9 раза більше, ніж за весь минулий рік (7,5 млн грн).