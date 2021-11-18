В этом году Госэкоинспекция вдвое увеличила количество штрафов, наложенных на АЗС.

За 10 месяцев Госэкоинспекция применила почти вдвое больше санкций, чем в течение всего 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.

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С начала 2021 года ГЭИ провела 983 мероприятия т ак называемомго “государственного рыночного надзора по проверке характеристик горюче-смазочной продукции” – автомобильных бензинов и дизельного горючего. По результатам проверок вынесено 1624 решения о принятии ограничительных мер и наложено административно-хозяйственных санкций на общую сумму более 14,5 млн. грн. Это в 1,9 раза больше, чем за весь прошлый год (7,5 млн. грн.).