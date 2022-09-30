Держекоінспекція хоче повернути документальні перевірки АЗС, аби мати можливість штрафувати підприємців.

«Одним зі шляхів розв’язання проблеми неякісного пального на ринку України сьогодні є відновлення камеральних (документальних) перевірок на АЗС», - про це заявила Державна екологічна інспекція (ДЕІ) України на своїй сторінці в мережі Facebook.

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«Українці мають право на якісне пальне, незалежно від ситуації й воєнного стану», — йдеться у повідомлені.

У ДЕІ нагадали, що наразі, у зв’язку із введенням воєнного стану, співробітники Держекоінспекції тимчасово не здійснюють державного ринкового нагляду на відповідність вимогам технічного регламенту бензинів.