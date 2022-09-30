Госэкоинспекция хочет вернуть документальные проверки АЗС, чтобы иметь возможность штрафовать предпринимателей.

“Одним из путей решения проблемы некачественного топлива на рынке Украины сегодня является восстановление камеральных (документальных) проверок на АЗС”, – об этом заявила Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) Украины на своей странице в сети Facebook.

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“Украинцы имеют право на качественное топливо, независимо от ситуации и военного положения”, – говорится в сообщении.

В ГЭИ напомнили, что сейчас, в связи с введением военного положения, сотрудники Госэкоинспекции временно не осуществляют государственного рыночного надзора на соответствие требованиям технического регламента бензинов.