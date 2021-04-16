Держмитслужба пропонує законодавчі способи припинення схем ввезення пального та його компонентів з ухиленням від сплати акцизного податку. В результаті це призведе до подорожчання пального на АЗС.

В Україну ввозиться пальне під виглядом розчинників. Цей компонент є октанопідвищуючим і використовується для покращення властивостей пального що виробляється всередині країни на міні НПЗ.

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При ввезені розчинників не сплачується акцизний податок і це дозволяє зменшити вартість пального. Держмитслужба пропонує припинити таку схему роботи і обкласти акцизним податком навіть розчинники.

Аналіз електронної бази митних оформлень, здійснений Державною митною службою України, демонструє, що зменшення виробниками відсоткового вмісту метилового спирту в сумішах з МТБЕ та ізобутиловим спиртом призвело до втрат держбюджетом більше 86 млн. грн. за період з 23 травня по 31 грудня 2020 року.

Суміші зазначених речовин можуть використовуватися як розчинники, розріджувачі, реагенти, а також у виробництві продукції промислового призначення (хімічна, нафтохімічна, машинобудівна, будівельна, легка галузі, також у газовидобувній промисловості для усунення гідратних пробок).

В той же час, ці речовини можуть використовуватися і самостійно: МТБЕ - як добавка до палива або розчинник у лабораторній практиці і медицині. Ізобутиловий та метиловий спирти – як органічні розчинники, в тому числі, у лакофарбовій промисловості, органічному синтезі, як високооктанові добавки до палива.

“Необхідно наводити порядок на ринку пального в Україні, адже, маніпулюючи товарними позиціями та підкатегоріями, суб’єкти ЗЕД нерідко завозять до України такі суміші під виглядом розчинників, а потім їх цільове призначення змінюють. В підсумку як на нелегальних, так і на законно оформлених заправках продається пальне, за компоненти якого не було сплачено акцизного податку”, - пояснює заступник голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев.

За 2020 рік було оформлено більше ніж 1500 митними деклараціями 50,5 тис. т подібних товарів. У разі встановлення податку у розмірі 245 євро за 1000 літрів донарахування до держбюджету склали б більше 300 млн. грн., йдеться у листі ДМСУ.

Держмитниця, Державна податкова служба разом з Міністерством фінансів України запропонували внести зміни до статті 215 Податкового кодексу України щодо встановлення ставки акцизного податку 245 євро за 1000 літрів до частки товарів, визначених як підакцизні, і в тому випадку, якщо вони перебувають у складі сумішей. Податковою службою України планується провести перевірку цільового використання сумішей МТБЕ та метанолу в якості розчинників.