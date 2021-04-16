Гостаможслужба предлагает законодательные способы прекращения схем ввоза топлива и его компонентов с уклонением от уплаты акцизного налога. В результате это приведет к подорожанию топлива на АЗС.

В Украину ввозится топливо под видом растворителей. Этот компонент является октаноповышающим и используется для улучшения свойств горючего, которое производится внутри страны на мини НПЗ.

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При ввозе растворителей не уплачивается акцизный налог, и это позволяет уменьшить стоимость топлива. Гостаможслужба предлагает прекратить такую схему работы и обложить акцизным налогом даже растворители.

Анализ электронной базы таможенных оформлений, осуществленный Государственной таможенной службой Украины, демонстрирует, что уменьшение производителями процентного содержания метилового спирта в смесях с МТБЭ и изобутиловым спиртом привело к потерям госбюджетом более 86 млн. грн. за период с 23 мая по 31 декабря 2020 года.

Смеси указанных веществ могут использоваться как растворители, разбавители, реагенты, а также в производстве продукции промышленного назначения (химическая, нефтехимическая, машиностроительная, строительная, легкая отрасли, также в газодобывающей промышленности для устранения гидратных пробок).

В то же время, эти вещества могут использоваться и самостоятельно: МТБЭ – как добавка к топливу или растворитель в лабораторной практике и медицине; изобутиловый и метиловый спирты – как органические растворители, в том числе, в лакокрасочной промышленности, органическом синтезе, как высокооктановые добавки к топливу.

“Необходимо наводить порядок на рынке топлива в Украине, так как, манипулируя товарным позициям и подкатегориями, субъекты ВЭД нередко завозят в Украину такие смеси под видом растворителей, а затем меняют их целевое назначение. В итоге как на нелегальных, так и на законно оформленных заправках продается топливо, за компоненты которого не был уплачен акцизный налог”, – объясняет заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев.

За 2020 год было оформлено более 1500 таможенных деклараций на 50,5 тыс. т подобных товаров. В случае установления налога в размере 245 евро за 1000 литров доначисления в госбюджет составили бы более 300 млн. грн., говорится в письме ГТСУ.

Гостаможня, Государственная налоговая служба вместе с Министерством финансов Украины предложили внести изменения в статью 215 Налогового кодекса Украины относительно установления ставки акцизного налога 245 евро за 1000 литров к части товаров, определенных как подакцизные, и в том случае, если они находятся в составе смесей. Налоговой службой Украины планируется провести проверку целевого использования смесей МТБЭ и метанола в качестве растворителей.