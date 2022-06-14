Державні службовці прагнуть відновлення своїх повноважень, аби знову отримати право штрафування АЗС.

Чиновники хочуть скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального, аби мати можливість штрафувати АЗС. Про це в коментарі УНН повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

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"Щодо якості й метрологічної повірки кількості залитого пального – зараз це справді проблеми. На жаль, Кабінетом міністрів, у зв’язку з військовим станом, накладено мораторій на певні перевірки. У зв’язку з цим окремі АЗС вчиняють шахрайські дії. У Кабмін уже спрямовано інформацію щодо поновлення контролю за метрологічним наглядом, а це кількість пального, й також перевірок якості. Тому що через 2-3 місяці на автомобілях ми не зможемо їздити, якщо будемо використовувати те пальне, яке сьогодні фактично змішують з невідомою речовиною", – повідомив Рубан.

Якщо казати про перевірки АЗС на дотримання цінової дисципліни, то, з його слів, за майже півтора місяця в Києві їх проведено вже понад 150, тобто близько 10-15 перевірок щодня. Виявлено понад 100 порушень із накладеними штрафами на суму більше, ніж півтора мільйона гривень. На АЗС, де фіксується перевищення цін, Держпродспоживслужба й далі проводитиме моніторинг цінової дисципліни.

"Судячи з моніторингу останніх двох тижнів, можна сказати, що ціна на пальне коливається від 52 до 58 грн, що повністю законно і відповідає всім нормативним актам. По місту Києву сьогодні бензин і дизпальне є. Наявні черги, але пальне можна придбати", – зазначив Рубан.

Як відомо, Кабінет міністрів частково призупинив держрегулювання цін на пальне, щоб надати можливість операторам ринку отримувати бодай якийсь прибуток при транспортуванні на український ринок ресурсів із Європи.