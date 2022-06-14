Государственные служащие стремятся к восстановлению своих полномочий, чтобы снова получить право штрафования АЗС.

Чиновники хотят отменить мораторий на проведение проверок качества топлива, чтобы иметь возможность штрафовать АЗС. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

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"Относительно качества и метрологической поверки количества залитого топлива – сейчас это действительно проблемы. К сожалению, Кабинетом министров, в связи с военным положением, наложен мораторий на определенные проверки. В связи с этим отдельные АЗС совершают мошеннические действия. В Кабмин уже направлена информация о восстановлении контроля за метрологическим наблюдением, а это количество горючего, и также проверок качества. Потому что через 2-3 месяца на автомобилях мы не сможем ездить, если будем использовать то горючее, которое сегодня фактически смешивают с неизвестным веществом", – сообщил Рубан.

Если говорить о проверках АЗС на соблюдение ценовой дисциплины, то, по его словам, за почти полтора месяца в Киеве их проведено уже более 150, то есть около 10-15 проверок ежедневно. Выявлено более 100 нарушений с наложенными штрафами на сумму более полутора миллионов гривен. На АЗС, где фиксируется превышение цен, Госпродпотребслужба и дальше будет проводить мониторинг ценовой дисциплины.

"Судя по мониторингу последних двух недель, можно сказать, что цена на топливо колеблется от 52 до 58 грн, что полностью законно и соответствует всем нормативным актам. По городу Киеву сегодня бензин и дизтопливо есть.

Как известно, Кабинет министров частично приостановил госрегулирование цен на топливо, чтобы предоставить возможность операторам рынка получать хоть какую-то прибыль при транспортировке на украинский рынок ресурсов из Европы.