Службовці штрафують підприємців не лише за перевищення визначених чиновниками торгових надбавок, але й за неналежне декларування роздрібних цін.

Держпродспоживслужба з травня 2022 року здійснила 851 позапланових перевірок. На думку чиновників, порушення були виявлені у 641 випадку, що становить 75% від загальної кількості перевірок, йдеться у повідомленні служби.

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За результатами перевірок прийнято 542 рішення щодо застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 74,7 млн грн.

Найчастіше АЗС штрафували за:

завищення граничного рівня торгової надбавки;

невиконання суб'єктами господарювання вимог щодо декларування зміни роздрібних цін на пальне.

У Держпродспоживслужбі нагадали, що до припинення чи скасування військового стану в Україні, податковим органам надано право здійснювати державний контроль (нагляд) і спостереження у сфері ціноутворення відповідно до закону «Про ціни та ціноутворення» з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Податкові органи здійснюють контроль за дотриманням платниками податків вимог законодавства щодо встановлених чиновниками фіксованих цін, граничних цін і граничних рівнів торгової надбавки (націнки) шляхом проведення перевірок.