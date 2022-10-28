Чиновники штрафуют предпринимателей не только за превышение определенных чиновниками торговых надбавок, но и за ненадлежащее декларирование розничных цен.

Госпродслужба с мая 2022 года провела 851 внеплановых проверок. По мнению чиновников, нарушения были выявлены в 641 случае, что составляет 75% от общего количества проверок, говорится в сообщении службы.

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По результатам проверок принято 542 решения по применению административно-хозяйственных санкций на общую сумму 74,7 млн. грн.

Чаще всего АЗС штрафовали за:

завышение предельного уровня торговой надбавки;

невыполнение субъектами хозяйствования требований по декларированию изменения розничных цен в горючее.

В Госпотребпотребле напомнили, что до прекращения или отмены военного положения в Украине, налоговым органам предоставлено право осуществлять государственный контроль (надзор) и наблюдение в сфере ценообразования в соответствии с законом «О ценах и ценообразовании» с учетом особенностей, установленных этим пунктом.

Налоговые органы осуществляют контроль соблюдения налогоплательщиками требований законодательства относительно установленных чиновниками фиксированных цен, предельных цен и предельных уровней торговой надбавки (наценки) путем проведения проверок.