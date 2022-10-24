Литр топлива вырос в цене на 0,5-1 грн.

Ряд операторов розничного рынка за прошедшую неделю повысили стоимость горючего. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, в сетях VostokGaz и «Фактор» оно подорожало на 2,1 и 1,7 грн/л, до 52,99 и 51,50 грн/л соответственно. На 1 грн/л цена на ДТ выросла на станциях Укр-Петроль (51,60 грн/л) и Овис (53,49 грн/л).

"Автотранс", Prime, BVS и ZOG повысили цены на дизтопливо на 50 коп./л. На станциях "Рур групп", "Chipo", Mango, "БРСМ-Нефть", U.GO и UPG дизельное топливо подорожало на 0,14-1,5 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 14 по 21 октября 2022 г., грн/л: