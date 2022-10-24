Літр пального став дорожчий на 0,5 - 1 грн.

Низка операторів роздрібного ринку за минулий тиждень підвищили вартість пального. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема в мережах VostokGaz і «Фактор» воно здорожчало на 2,1 і 1,7 грн/л, до 52,99 і 51,50 грн/л відповідно. На 1 грн/л ціна на ДП виросла на станціях «Укр-Петроль» (51,60 грн/л) і «Овіс» (53,49 грн/л).

«Автотранс», Prime, BVS й ZOG підвищили ціни на дизпальне на 50 коп./л. На станціях «Рур груп», «Chipo», Mango, «БРСМ-Нафта», U.GO і UPG дизельне пальне здорожчало на 0,14-1,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 14 по 21 жовтня 2022 р., грн/л: