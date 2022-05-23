Чиновники знову беруться за контроль АЗС. Тепер заправки штрафуватимуть за високі ціни.

За дорученням прем’єр-міністра України головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією і податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

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Там зазначають, що нещодавно було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. При цьому суб'єкти господарювання, як і раніше, зобов'язані завчасно декларувати ціни у разі їх підвищення.

“За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо”, — заявили в Держпродспоживслужбі.

Так, наприклад, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Чернівецькій області розпочато перевірки п'яти АЗС одного з ТОВ, де дизельне пальне реалізовувалось за 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня реалізація пального на АЗС не здійснюється.

«Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу», — йдеться у повідомлені.