Чиновники снова берутся за контроль АЗС. Теперь заправки будут штрафовать за высокие цены.

По поручению премьер-министра Украины главными управлениями Госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

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Там отмечают, что недавно было отменено государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. При этом субъекты хозяйствования по-прежнему обязаны заблаговременно декларировать цены в случае их повышения.

“За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенные цены, отсутствие расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и тому подобное”, — заявили в Госпродпотребслужбе.

Так, например, Главным управлением Госпродпотребслужбы в Черновицкой области начаты проверки пяти АЗС одного из ООО, где дизельное топливо реализовывалось за 70 гривен за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.

“Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия”, — говорится в сообщении.