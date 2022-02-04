Держрегулювання цін на пальне діє вже понад пів року. За цей період вартість палива на АЗС суттєво зросла і продовжує збільшуватись.

Міністерство економіки України ввечері 3 лютого оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/л та дизпалива – 28,30 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС.

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Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/л, на “звичайне” дизпаливо – 35,30 грн/л.

Порівняно з другою декадою січня середня ціна на бензин зросла на 1,59 грн/л, дизельне паливо — на 1,46 грн/л.