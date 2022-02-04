Госрегулирование цен на горючее действует уже более полугода. За этот период стоимость топлива на АЗС существенно выросла и продолжает увеличиваться.

Министерство экономики Украины вечером 3 февраля обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/л и дизтоплива – 28,30 грн/л, на основании которых исчисляется предельная цена реализации топлива на АЗС.

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Таким образом, с учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 35,30 грн/л.

По сравнению со второй декадой января, средняя цена на бензин выросла на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л.