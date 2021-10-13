Міністерство економіки України 12 жовтня оприлюднило середню вартість бензинів та і дизпального, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС.

З урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 32,57 грн/літр, на “звичайне” дизпальне – 31,35 грн/л.

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Порівняно з першою декадою жовтня середня ціна на бензин зросла на 1,07 грн/л, на дизельне пальне – на 1,12 грн/л.

Як повідомлялось, 14 травня 2021 р. уряд прийняв постанову, якою було введено державне регулювання цін на паливо на період дії карантину. Для АЗС встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).