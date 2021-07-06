Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо значно зросли. Автомобільний газ подешевшав на одну копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

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За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,07 гривень за літр (+0,31 гривень), на бензин А-95 – 30,01 гривень за літр (+0,26 гривень), на дизельне пальне – 28,34 гривень за літр (+0,11 гривень), на автогаз - 15,37 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, минулого тижня Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати націнку.

З урахуванням максимальних націнок ціна бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива – 29,55 гривень за літр.