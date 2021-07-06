Розничные цены на бензин и дизельное топливо значительно выросли. Автомобильный газ подешевел на одну копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,07 гривен за литр (+0,31 гривен), на бензин А-95 – 30,01 гривен за литр (+0,26 гривен), на дизельное топливо – 28,34 гривен за литр (+0,11 гривен), на автогаз – 15,37 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, на прошлой неделе Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать наценку.

С учетом максимальных наценок цена бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива – 29,55 гривен за литр.