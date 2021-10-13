Министерство экономики Украины 12 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, на основании которой высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на “обычный” бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,57 грн/литр, на “обычное” дизтопливо – 31,35 грн/л.

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По сравнению с первой декадой октября средняя цена на бензин выросла на 1,07 грн/л, на дизельное топливо – на 1,12 грн/л.

Как сообщалось, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым было введено государственное регулирование цен на топливо на период действия карантина. Для АЗС установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).