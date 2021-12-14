Мінекономіки знизило граничні ціни на бензин та дизпаливо на середину грудня.

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів та дизельного пального. З урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензину становить 30,78 грн/л, дизпалива – 30,13 грн/л. У порівнянні з кінцем листопада середні ціни на бензин та дизпаливо знизилися на 10 та 14 копійок відповідно.

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У міністерстві вважають, що запровадження тимчасового (на період карантину) державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 та ДП шляхом встановлення граничної торгової надбавки необхідне з метою запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Наразі дія карантину на території України встановлена до 31 грудня 2021 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива – не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр.