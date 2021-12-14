Минэкономики снизило предельные цены на бензин и дизтопливо на середину декабря.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов и дизельного горючего. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 30,78 грн/л, дизтоплива – 30,13 грн/л. По сравнению с концом ноября средние цены на бензин и дизтопливо снизились на 10 и 14 копеек соответственно.

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В министерстве считают, что введение временного (на период карантина) государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности населения этой продукции.

Действие карантина на территории Украины установлено до 31 декабря 2021 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.