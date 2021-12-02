Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизелю, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Чергові дані станом на 1 грудня надала НАК "Нафтогаз України". Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,27 гривень для дизельного палива - на 56 копійок.

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Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо до кінця карантину. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.