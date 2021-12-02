Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизеля, от которых АЗС могут устанавливать свою наценку.

Очередные данные на 1 декабря предоставила НАК "Нафтогаз Украины". Расчетные цены для бензина снижены на 1,27 гривен для дизельного топлива – на 56 копеек.

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Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива – 30,27 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо до конца карантина. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.