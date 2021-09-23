Держрегулювання цін на автомобільне пальне змусить мережі АЗС знизити ціни на бензини та дасть можливість підняти прайс на дизель

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів в розмірі 26,17 грн / л і дизпалива - 22,59 грн / л, на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС.

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Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,17 грн / літр, на “звичайне” дизпаливо - 29,59 грн / л.

Як повідомлялось, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р.. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр).