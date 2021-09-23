Госрегулирование цен на автомобильное топливо заставит сети АЗС снизить цены на бензин и даст возможность поднять прайс на дизель

Министерство экономики Украины опубликовало среднюю стоимость бензина в размере 26,17 грн/л и дизтоплива – 22,59 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

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Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на “обычный” бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на “обычное” дизтопливо – 29,59 грн/л.

Как сообщалось, 14 мая 2021 года правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).