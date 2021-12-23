АЗС України отримали нову граничну вартість пального від Мінекономіки. Заправитися стане трохе дорожче.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,16 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 19 коп./літр - для бензину та на 3 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,16 грн/л. Оприлюднення Міністерством економіки середніх цін одного літра ДП і бензину проводиться щомісяця - 3, 13 і 23 числа.

Нагадаємо що, на період дії карантину впроваджено держрегулюваннях ціна на пальне та встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).