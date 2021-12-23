АЗС Украины получили новую предельную стоимость топлива от Минэкономики. Заправиться станет немного дороже.

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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Так, средние расчетные цены для бензина сейчас составляют 25,97 гривны за литр, для дизельного топлива – 23,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов горючего увеличилась на 19 коп./литр для бензина и на 3 коп./литр, для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,97 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 30,16 грн/л. Обнародование Министерством экономики средних цен одного литра ДТ и бензина проводится ежемесячно – 3, 13 и 23 числа.

Напомним что, на период действия карантина внедрено госрегулирование цены на топливо и установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).