Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав дефіцит пального в Україні воєнним форс-мажором і запевнив, що ситуація скоро виправиться. Чиновники мають намір і надалі регулювати ціни на пальне.

"Зрозуміло, що вплив росіян і руйнування нашого Кременчуцького НПЗ, а також всіх баз, де був відповідний запас пального, призвели до переривання логістичного ланцюжка, відповідно, до одно-двотижневого дефіциту. Це природні речі в умовах війни, коли розбомбили наявні запаси, тому є дефіцит", – сказав Шмигаль.

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Міністерство економіки зараз допомагає мережам та оптовим постачальникам завезти пальне з-за кордону, щоб перекрити цей дефіцит.

"Ми завозимо бензин і дизельне пальне, стратегія у нас є. [...] Найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться. Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Можуть бути, треба бути свідомими щодо цього, спокійно до цього ставитися, не панікувати", – сказав Шмигаль.

Він додав, що держава поки що не планує відмовлятися від контролю за торговельною націнкою, яка обмежує максимальну вартість бензину і ДП на заправках. Прем'єр сказав, що це робиться для того, "щоб не було зловживання від постачальників".