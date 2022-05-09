Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал дефицит горючего в Украине военным форс-мажором и заверил, что ситуация скоро исправится. Чиновники намерены и в дальнейшем регулировать цены на топливо.

"Понятно, что влияние россиян и разрушения нашего Кременчугского НПЗ, а также всех баз, где был соответствующий запас топлива, привели к прерыванию логистической цепочки, соответственно, к одно-двухнедельному дефициту. Это естественные вещи в условиях войны, когда разбомбили имеющиеся запасы, поэтому есть дефицит", – сказал Шмыгаль.

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Министерство экономики сейчас помогает сетям и оптовым поставщикам завезти топливо из-за рубежа, чтобы перекрыть этот дефицит.

"Мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. [...] В ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными относительно этого, спокойно к этому относиться, не паниковать", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что государство пока не собирается отказываться от контроля за торговой наценкой, которая ограничивает максимальную стоимость бензина и ДТ на заправках. Премьер сказал, что это делается для того, "чтобы не было злоупотребления от поставщиков".