Дешеві вживані Audi в Німеччині та Австрії - це шахраї

Шахрайські веб-сайти та підроблені каталоги наразі пропонують вживані моделі Audi за особливо низькими цінами в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Вони мають на меті заманити потенційних клієнтів та спонукати їх купувати або здійснювати оплату за неіснуючі вживані автомобілі Audi, попереджають в AUDI AG.

До речі які вживані авто подешевшали, а які - подорожчали?

Вживані моделі Audi зараз пропонуються на продаж на веб-сайтах, що виглядають оманливо справжніми, та в каталогах, які виглядають як законні канали продажів AUDI AG або справжні рекламні матеріали Audi. Насправді ні згадані торгові інструменти, ні пропоновані автомобілі насправді не існують. Шахраї використовують фальшиві адреси електронної пошти, номери телефонів та банківські реквізити, а також не бояться використовувати зображення справжніх співробітників торгових партнерів Audi.

На жаль, кілька клієнтів вже стали жертвами цієї афери. AUDI AG дуже шкодує з цього приводу. Постраждалі повинні негайно повідомити про це поліцію.

Компанія AUDI AG подала кримінальну заяву з цього питання та співпрацює з владою в їхньому розслідуванні.