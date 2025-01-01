Які вживані авто подешевшали, а які - подорожчали?

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень про продаж автотранспорту було розміщено близько 2,5 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин, порахували в Інституті досліджень авторинку. До цієї кількості входять лише новододані оголошення, без урахування дублів, які можуть траплятися на кількох дошках оголошень.

Кількість новостворених оголошень зменшилася: із 218,3 тис. у травні до 210,7 тис. у червні (-3,5%). У порівнянні рік до року картина наступна: у червні 2024 р. інтернет-майданчики опублікували 209,7 тис. свіжих пропозицій, тож зараз пропонують на 0,5% більше.

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Порівняння структури оголошень про продаж легкових авто з пробігом у червні 2024 та 2025 років вказує на зміщення розподілу за цінами — але не через зростання купівельної спроможності, а навпаки, через її зниження.

У червні 2025 року зменшилась частка оголошень у найдешевших сегментах — < $1 тис. (з 10,2% до 8,5%) і $1–2 тис. (з 11,1% до 10,1%). Проте це не означає, що таких машин стало менше загалом — їх просто швидше купують, бо це найбільш доступна категорія, де попит стабільно високий.

Натомість сегменти з ціною понад $10 тис. показали стабільність або навіть зростання частки в структурі — наприклад, у діапазоні $20 тис.+ зросло з 7,8% до 10,1%. Це сигнал не про збільшення пропозиції слід за попитом, а навпаки — нагромадження товару, який не знаходить покупця. Такі авто довше «висять» у базах, формуючи вищу частку оголошень.

Середній сегмент ($5–9 тис.) залишається стабільним, хоча і тут видно невеликі зміщення.

Розподіл пропозицій за групами

У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками червня становить $2500 (-$50), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6100, на $50 більше, ніж було місяцем раніше.

Середня ціна у сегментах (за ознакою пального/живлення)



За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7500, на $100 більше, ніж місяцем раніше. Варто зазначити, що від початку року тут середня ціна впевнено зростає.

Мінливий сегмент авто з гібридними силовими установками (усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) за підсумками червня зафіксувався на рівні $13 600, відразу на $600 більше, ніж було місцем раніше. При цьому слід пам’ятати, що частка «гібридів» на вторинному ринку порівняно незначна (близько 1,2%), тому й ціни тут коливаються значно помітніше ніж деінде.

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Про сегмент електромобілів: підсумкове значення цін на легковики з пробігом у пропозиціях про продаж зараз складає $16 000, стільки ж, як у попередньому зрізі. При цьому варто врахувати, що окрім наближення дати повернення ПДВ на розмитнення легковиків групи BEV, з’явився ще один стимул — зростання цін на бензин та дизель. А от ціна на електрику, як «домашню» та і на ЕЗС з загальним доступом, не змінилися.

Методика аналізу

Обчислення, які наведені далі, зроблені на основі аналізу реального сектора авторинку. Команда Інституту досліджень авторинку проаналізувала майже 3 мільйони записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу автомобілів з усіх (близько 100) автосайтів України.