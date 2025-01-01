Які гібридні авто купували українці у червні

У червні автопарк України поповнили понад 2,4 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 14% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 57%, проти 55% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (261 од.). Другий результат у Nissan Qashqai (84 од.). Третій за популярністю - Toyota Yaris Cross (70 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (75 од.). Також у лідерській трійці: Ford Escape (58 од.) та Kia Niro (49 од.).