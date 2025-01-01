Какие гибридные авто покупали украинцы в июне

В июне автопарк Украины пополнили более 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 14% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 55% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (261 ед.). Второй результат у Nissan Qashqai (84 ед.). Третий по популярности - Toyota Yaris Cross (70 ед.)

Среди импортируемых гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (75 ед.). Также в лидерской тройке: Ford Escape (58 ед.) и Kia Niro (49 ед.).