Дизельный Toyota Land Cruiser Prado получил гибридную версию

Как отмечает японский автопроизводитель, гибридная система нового Land Cruiser Hybrid 48V обеспечивает более плавную и комфортную езду как на дороге, так и вне ее, без ущерба для способности внедорожника преодолевать сложные местности. В частности, модель может преодолевать брод глубиной до 700 мм.

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Преимущества мягкой гибридной силовой установки включают более плавную, тихую и чувствительную систему запуска-стопа двигателя, а также плавное, линейное и мощное ускорение с начала движения. Она сочетает 2,8-литровый двигатель Land Cruiser и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Direct Shift с электродвигателем-генератором, литий-ионным гибридным аккумулятором и преобразователем постоянного тока.

Подобная силовая установка уже представлена в обновленном Hilux. Toyota говорит, что мягкая гибридная система значительно проще и компактнее полноценной гибридной силовой установки, поэтому ее можно легче установить на существующие силовые агрегаты без необходимости значительных переделок. Электромотор-генератор обеспечивает функцию рекуперативного торможения и когда 48-вольтовая батарея заряжена он добавляет до 12 кВт (16 л.с.) и 65 Нм крутящего момента.

Восстановленная энергия используется для обеспечения функции старт-стоп и поддержки ускорения на старте, оптимизируя таким образом расход топлива. Компания отмечает, что состояние работы системы отображается на многофункциональном дисплее водителя с индикаторами CHG (рекуперация энергии), ECO или PWR (оказание помощи в обоих случаях).

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Toyota отмечает, что все европейские версии Land Cruiser будут оснащены гибридной 48-вольтовой системой. Дилеры вскоре откроют прием заказов на новинку, а первые поставки клиентам запланированы на конец этого года.