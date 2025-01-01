Toyota Hilux от киевских громад будут воевать на Купянском направлении

Технику для подшефной роты авиаторов упомянутой бригады передала Киевская областная военная администрация. По сообщению пресс-службы Киевской ОВА, автомобили сразу отправились на Восток выполнять боевые задачи.

Пикапы Toyota Hilux – мощные, выносливые, очень маневренные. Они не прихотливы к состоянию дорог и бездорожья в любой сезон, что зимой со снежными переметами, что в осенний сезон дождей.

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Автомобили будут работать у авиаторов на Купянском направлении. Рельефные перепады этого региона довольно контрастные. Местность здесь холмистая, колеблется от 70 до 200 и более метров над уровнем моря. Поэтому мощному и маневренному пикапу Hilux на тех крутых склонах цену трудно составить – крайне необходимая машина.

Фото: Киевская ОВА

Пятиместный легковой грузовой автомобиль при собственной снаряженной массе 2 175 кг способен буксировать до 3,5 тонны. Это достигается благодаря дизельному двигателю объемом 2,8 литра, который выдает 500 Нм крутящего момента.

В смешанном цикле он расходует в пределах 7,3 литра на 100 километров пробега. Однако это паспортная величина, все зависит от состояния дороги, грузоподъемности, наличия прицепного груза и тому подобное. Из-за этого расходы могут быть больше.

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Автомобиль считается шустрым. Hilux в загруженном состоянии набирает скорость от 0 до 100 км/ч всего за 10,8 секунд. Такой показатель имеет большое значение, поскольку экипажам беспилотников в большинстве случаев следует не только оперативно прибыть на место развертывания и выполнения пилотных задач, но и еще быстрое покидать операционную зону.

Фото: Киевская ОВА

"Надежный транспорт для подразделения - это не роскошь, а жизненная необходимость. Он обеспечивает мобильность, позволяет оперативно реагировать на изменение боевой ситуации, доставлять оборудование, эвакуировать раненых", – отметили в военной администрации Киевской области.