Toyota Hilux від київських громад воюватимуть на Куп’янському напрямку

Техніку для підшефної роти авіаторів згаданої бригади передала Київська обласна військова адміністрація. За повідомленням пресслужби Київської ОВА, автомобілі відразу вирушили на Схід виконувати бойові завдання.

Пікапи Toyota Hilux – потужні, витривалі, дуже маневрові. Вони не вибагливі до стану доріг та бездоріжжя у будь-який сезон, що взимку зі сніговими переметами, що в осінній сезон дощів.

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Автомобілі працюватимуть в авіаторів на Куп’янському напрямку. Рельєфні перепади цього регіону доволі контрастні. Місцевість тут горбиста, коливається від 70 до 200 і більше метрів над рівнем моря. Через це потужному та маневровому пікапу Hilux на тих крутосхилах ціну важко скласти – вкрай необхідна машина.

Фото: Київська ОВА

П’ятимісний легковий вантажний автомобіль при власній спорядженій масі 2 175 кг спроможний буксирувати до 3,5 тонн. Це досягається завдяки дизельному двигуну об’ємом 2,8 літра, що видає 500 Нм крутного моменту.

У змішаному циклі він витрачає в межах 7,3 літра на 100 кілометрів пробігу. Однак це паспортна величина, все залежить від стану дороги, вантажності, наявності причіпного вантажу тощо. Через це витрати можуть бути більшими.

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Автомобіль вважається прудким. Hilux в завантаженому стані набирає швидкість від 0 до 100 км/год усього за 10,8 секунди. Такий показник має велике значення, оскільки екіпажам безпілотників у більшості випадків слід не тільки оперативно прибути на місце розгортання й виконання пілотних завдань, але й ще швидке покидати операційну зону.

Фото: Київська ОВА

"Надійний транспорт для підрозділу — це не розкіш, а життєва необхідність. Він забезпечує мобільність, дозволяє оперативно реагувати на зміну бойової ситуації, доставляти обладнання, евакуювати поранених", – зазначили у військовій адміністрації Київщини.