Toyota Venza станет купе-кроссовером

Новый Toyota RAV4 занимает центральное место в линейке кроссоверов Toyota, однако, сообщается, что японский автопроизводитель уже готовит будущую альтернативу в качестве нового купе-кроссовера. Вероятно, речь идет о новой Toyota Venza.

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Второе поколение Venza дебютировало в 2020 году. Фактически, этот внедорожник является переименованной версией японского Harrier четвертого поколения и базировался на RAV4 Hybrid. В прошлом году Toyota прекратила производство Venza в США и заменила ее на конвейере на Crown Signia. Несмотря на это, японский Harrier продолжает продаваться и даже получил обновление для 2025 модельного года.

Toyota Venza второго поколения

Японское издание Best Car отмечает, что японский автопроизводитель уже готовит его преемника, который может проложить путь к возрождению Venza в Штатах. Ожидается, что новый внедорожник получит элегантный дизайн и кузов купе-кроссовера. Кроме того, новые детали свидетельствуют о том, что следующий Harrier будет иметь более длинную колесную базу – около 2770 мм. Это на 80 мм длиннее, чем у текущей версии.

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Вероятно, в салоне новый Harrier/Venza будет более премиальным, чем RAV4, в частности, будет иметь новый 12,9-дюймовый дисплей. Что касается основы, японский автопроизводитель может построить кроссовер на новой версии платформы TNGA-K. Поэтому следует ожидать появление гибридных и плагин-гибридных версий от RAV4 на 239 и 324 лошадиных сил. Ожидается, что новое поколение Venza/Harrier дебютирует в 2027 году.